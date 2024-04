El MoraBanc guanya al Barça i seguirà a l’ACB (108-92)

detail.info.publicated Marc Basco / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra seguirà un any més a l’ACB després de derrotar al Barça per 108-92 davant d’un Poliesportiu ple i que ho ha donat tot per sumar la màgica 12a victòria del curs. En un duel amb exhibició ofensiva dels tricolors, els de Lezkano han estat superiors als blaugrana en tot moment, i s’han garantit seguir un any més a la millor lliga d’Europa.

El duel ha arrencat elèctric, amb un intercanvi de cops amb uns tricolors guiats primer per Montero i després per Harding, i amb Da Silva agafant la responsabilitat blaugrana. Igual que dissabte passat a Manresa, el MoraBanc veia la cistella com una piscina, especialment l’exterior nord-americà, líder dels de Lezkano en un primer període tancat 28-24 amb 13 punts seus. Els del Principat estan en un gran moment de forma i ho han seguit demostrant, especialment amb la parella exterior de moda, i amb l’ajuda també de la segona unitat per arribar a manar per vuit punts (40-32), provocant una petita reacció blaugrana que ha estat, però, un miratge, en una primera meitat que ha acabat 55-43 a favor del MoraBanc amb un Poliesportiu gaudint de valent davant de l’espectacle tricolor.

A la represa un triple d’Okoye ha situat la màxima diferència en els 13 punts (58-45), però amb els catalans reaccionant i arrencant millor, especialment amb un Parra endollat en el triple, obligant a Lezkano a aturar el partit veient com els blaugrana se situaven a només quatre punts (60-56). Ha estat llavors quan ha emergit Tyson Pérez per donar un cert aire als tricolors amb sis punts seguits (66-56). Una falta que no era ha descentrat el MoraBanc, que ha rebut una tècnica a la banqueta i ha fet que els blaugrana se situessin a dos punts abans de l’enganxada entre Harding i Parker, amb aquest últim amenaçant al jugador del MoraBanc dient-li que anessin a fora a pegar-se. L’acció ha acaabt amb una antiesportiva i una tècnica a l’ex-NBA, sent desqualificat, i una altra tècnica a Harding. L’aturada ha semblat anar-li millor als blaugrana, que han pogut capgirar el marcador amb un tirple de Brizuela (70-72), però l’avantatge blaugrana ha durat pot i el MoraBanc ha tancat el tercer període manant 75-74.

El Barça ha obert l’últim quart amb un parell de triples i un tir lliure per tècnica a Lezkano per tornar a posar-se per davant al marcador (78-81). Però el MoraBanc havia remat tant que no volia ni es mereixia deixar-ho escapar, i ha tornat a donar-li la volta al duel amb un 5-0 de Montero i Harding. El matx ha entrat en un intercanvi de cops des del triple, i amb els tricolors fent-se forts quan el més calent era a l’aigüera per guanyar i segellar la permanència i desfermar la bogeria i la festa al Poliesportiu.

Ara, queden tres partits per gaudir, i per apuntar, qui sap, si més amunt, pensant en tornar a Europa l’any vinent. El MoraBanc tindrà ara dos partits a Galicia i tancarà la temporada el diumenge 12 de maig al Poliesportiu davant del València Basket.