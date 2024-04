Un mal inici de tercer quart condemna el MoraBanc (97-92)

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la 19a derrota del curs després de perdre per 97-92 davant del Dreamland Gran Canària. La bona primera meitat dels tricolors no ha sigut suficient, i els locals han anat apropant-se poc a poc a la represa fins a capgirar el marcador al tercer quart i endur-se el partit davant d’uns tricolors que ho han lluitat fins el final, però que s’han acabat veient superats pels canaris.

Els tricolors han sortit molt endollats, especialment amb Harding i Montero, i han marxat 24-28 al final del primer quart, una diferència que ha pujat fins al 39-47 al descans gràcies també a la bona actuació de Maric, que s’ha fet fort a la pintura. Els tricolors, però, han mostrat la seva pitjor cara a la represa, amb un 22-13 de parcial que situava els canaris per davant (61-60) a la recta final d’un tercer quart que ha acabat 67-64. La igualtat ha seguit sent màxima a l’últim quart, però poc a poc els locals han anat trencant el partit, tot i els intents de Harding i Montero per evitar-ho, i s’han acabat enduent el triomf per 97-92.

La part positiva pels tricolors és que els dos equips del descens (Obradoiro i Palència) segueixen sense guanyar, i el MoraBanc té la permanència força encarrilada tot i la derrota amb tres triomfs de marge a falta de només cinc partits per jugar-se. L’equip visitarà dissabte vinent el Manresa.