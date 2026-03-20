Olimpisme
La secretaria general adjunta del comitè olímpic rus visita el COA
La trobada s’emmarca en una estada vinculada a la Federació de Gimnàstica
La secretària general adjunta del Comitè Olímpic Rus ha visitat el Comitè Olímpic d’Andorra en el marc d’una trobada institucional. La reunió s’ha produït durant una estada relacionada amb la Federació Andorrana de Gimnàstica, i el president del COA, Xavier Espot, ha rebut a la secretària a les instal·lacions del comitè.
La visita s’inscriu dins les relacions institucionals entre organismes esportius i ha permès mantenir una trobada entre representants en l’àmbit olímpic.