ESQUÍ DE FONS
Del Rio tanca la Copa del Món als Estats Units
Disputarà tres curses a la darrera aturada del curs al circuit mundial
Gina del Rio tanca la seva primera temporada de manera regular a la Copa del Món d’esquí de fons amb una triple cursa als Estats Units. Després de la participació en els Jocs Olímpics d’hivern i en les proves del circuit mundial de Falun i Lathi, la fondista clourà el curs a Lake Placid. La primera de les curses serà avui mateix amb els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic a partir de les 18.00 hores, demà serà el torn de l’esprint (a les 15.30 hi haurà la qualificació i a les 18.00 hores seran les finals), mentre que la Copa del Món es tancarà diumenge amb els 20 quilòmetres en estil lliure amb sortida en massa. El director d’esquí de fons de la FAE, Xabier del Val, va destacar que “anem a les tres curses amb l’objectiu és fer-ho el millor possible i continuar amb la dinàmica de Lahti, i a veure els resultats que vindran”.
“Anem amb l’objectiu de fer-ho el millor possible i continuar amb la dinàmica de Lathi”
A falta d’aquestes tres curses per acabar la temporada de la Copa del Món, Gina del Rio és tercera a la classificació general en categoria sub 23 amb 384 punts, pels 486 de la canadenca Alison Mackie i els 451 de l’italiana Iris de Martin. Pel que fa a la classificació absoluta, és 26a a la general, 41a en distància i 42 a la general que combina totes dues especialitats.