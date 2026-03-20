FUTBOL
Primera reunió per Encamp
FAF i FC Andorra mantenen una trobada que evidencia bona sintonia per tancar un acord més enllà del 2026
L’FC Andorra i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) van mantenir ahir la primera reunió per començar a abordar el futur del nou Estadi d’Encamp, més enllà del 30 de juny del 2026, data en què finalitza l’actual acord de lloguer entre l’ens i l’entitat tricolor. La trobada, que es va celebrar al Nou Estadi de la FAF –on la federació té en funcionament la nova seu des de fa aproximadament un mes–, va servir per posar sobre la taula les primeres posicions en una negociació que es preveu clau per a les dues parts i que marcarà el full de ruta dels pròxims mesos.
La voluntat de les parts és ampliar l’acord de lloguer, almenys, per cinc anys
A la reunió hi van ser presents, per part de la federació, el president, Fèlix Álvarez, i el vicepresident, Alfonso Martín, mentre que l’FC Andorra va estar representat pel director general i esportiu, Jaume Nogués. Tot i tractar-se d’una primera presa de contacte, les sensacions són positives. Les relacions entre les dues parts són bones i hi ha sintonia en la voluntat de trobar una solució estable que satisfaci tothom. En aquest sentit, les converses van començar amb un clima de normalitat i amb la predisposició compartida d’evitar escenaris de tensió en el futur. El club tricolor arriba a la taula amb la voluntat de guanyar estabilitat i evitar la incertesa de les renovacions anuals. L’objectiu és tancar un acord a mitjà o llarg termini, d’entre cinc i deu anys, que permeti consolidar el projecte esportiu a Encamp, on l’entitat es troba còmode des del trasllat a final de la temporada passada. A més, l’FC Andorra també aspira a rebaixar l’impacte econòmic del lloguer, fixat actualment en uns 800.000 euros anuals. Per la seva banda, la FAF es mostra oberta a estudiar un contracte de més recorregut, una opció que també permetria evitar el desgast de negociar cada estiu, però manté una posició més prudent pel que fa a una possible reducció de la quantitat econòmica. La federació considera que les condicions actuals s’ajusten al valor de les instal·lacions i defensa un acord equilibrat entre les parts.
Un dels elements que condicionen el calendari de la negociació són les eleccions a la Federació Andorrana de Futbol previstes per al setembre del 2027. L’actual junta no vol comprometre una futura direcció amb un acord a molt llarg termini i, en aquest sentit, sobre la taula hi ha la possibilitat d’un contracte fins al juny del 2028, amb una clàusula de renovació automàtica condicionada a la continuïtat de l’actual equip directiu. L’escenari econòmic també requerirà la implicació del Govern, que ja ha assumit una part del cost aquesta temporada i que podria mantenir un paper clau en qualsevol futur acord. El repartiment actual preveu una aportació d’uns 400.000 euros per part de l’executiu, mentre que el club assumeix la resta del lloguer i les despeses derivades dels dies de partit. La reunió d’ahir no va servir per tancar cap acord, però sí per iniciar formalment unes converses que, de moment, avancen amb bona entesa i amb l’objectiu compartit de garantir estabilitat al projecte.