ATLETISME
Pol Moya disputarà la segona sèrie dels 1.500
Pol Moya disputarà la segona de les tres sèries eliminatòries dels 1.500 metres del Campionat del Món d’atletisme en pista coberta, que es disputa des d’avui a Torun, Polònia. L’atleta de la federació i del Barça competirà a les 19.04 hores en una de les sèries més complicades, ja que també hi ha enquadrat el líder del rànquing mundial, el portuguès Isaac Nader. Aquesta segona eliminatòria també compta amb l’11è classificat, el suec Samuel Pihlström, o el 24è de la llista mundial, el belga Jochem Vermeulen. Moya arriba el 142è del rànquing mundial amb una millor marca aquesta temporada de 3’38”37.