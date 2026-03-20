'FREERIDE'
El Mundial d’Arcalís genera 45 milions d’impactes
Els Mundial de freeride disputat a Ordino Arcalís va obtenir prop de 45 milions d’impactes digitals i mediàtics, gairebé el doble que una prova habitual del Freeride World Tour, segons les dades facilitades per l’organització. Aquests números suposen unes xifres de visibilitat rècord que van reforçar el posicionament internacional d’Andorra en els esports d’hivern. A més, la competició també es va emetre a 27 països a través de 26 canals de televisió, ampliant la projecció global que va tenir la cita. La difusió també va ser força important a les xarxes socials, en què es van assolir més de 54 milions de visualitzacions i un fort creixement de seguidors, refermant el país i Ordino Arcalís com a referència del freeride en l’àmbit mundial. Aquestes xifres ajuden en l’objectiu d’aquesta disciplina, que vol esdevenir olímpica de cara als Jocs d’hivern del 2030, que es faran a França.