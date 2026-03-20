Lucas Pagès acaba en 19è lloc a l’esprint de Pra Loup
Lucas Pagès va finalitzar en 19à posició a l’esprint de la Copa del Món de telemarc celebrat a l’estació francesa de Pra Loup. Després d’una primera cursa amb algunes errades, l’esquiador va poder millorar a la segona fins a acabar entre els 20 primers amb un temps de 2’22”87, mentre que el triomf va ser per al local Charly Petex amb 2’02”16.
Pagès completarà avui i demà aquesta Copa del Món a França amb la disputa de dues curses en la modalitat clàssica.