FUTBOL
L’FC Andorra rep 238.095 euros d’ajuda de la UEFA
Corresponen al programa de solidaritat i només poden destinar-se al futbol base
L’FC Andorra ingressarà 238.095,24 euros en concepte de solidaritat de la UEFA per part de l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol), en una quantitat que només pot destinar-se als “programes de desenvolupament del futbol base dels clubs sol·licitants”. Segons el document a què ha tingut accés el Diari, els tricolors són un dels 21 clubs de la Segona Divisió (tots menys el filial de la Reial Societat) que rebran aquesta quantitat provinent de l’organisme europeu. Tal com es destaca a les bases del programa Solidaritat UEFA-RFEF, aquestes ajudes es distribuiran únicament i exclusivament entre els clubs que tinguin un programa de desenvolupament del futbol base, i sempre que compleixin determinats estàndards, a més d’entregar documentació a la federació.
Igual que passa en el cas del futbol nacional, la UEFA entrega a cada federació una quantitat de diners per repartir entre els clubs que no disputen competicions europees, i en el cas de la federació espanyola aquesta xifra (idèntica per a les cinc millors lligues del continent) ascendeix a 10 milions d’euros. En el cas de l’entitat espanyola, destina la meitat (cinc milions) als clubs de Primera Divisió i l’altra meitat als de Segona, i com que el filial basc no pot rebre aquestes ajudes perquè ja la rep el primer equip, la xifra total per a cadascun dels 21 clubs de la segona categoria és de 238.095,24 euros. En el cas de la màxima categoria del futbol espanyol, cadascun dels 12 clubs beneficiats obtindrà 416.666,67 euros. En un primer moment, l’RFEF va desestimar la petició del conjunt tricolor al·legant que “falten certificats actualitzats d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social”, però a la resolució definitiva, publicada aquesta setmana, l’ens federatiu va atorgar l’ajuda a l’FC Andorra.
RETORN ALS NORANTA
En el cas de l’FC Andorra, la Jornada Retro comportarà un retorn als noranta i l’equip recuperarà una de les segones equipacions més icòniques de l’època, en què l’entitat era un dels conjunts punters de Segona Divisió B i aspirava a fer el salt al futbol professional abans que els problemes econòmics deixessin el club a tocar de la desaparició. La samarreta escollida per a aquesta iniciativa està inspirada en l’equipació blanca amb detalls dels colors de la bandera nacional que l’equip va lluir a la primera part de la dècada dels noranta com a vestimenta alternativa (la primera era la que lluïa la tricolor), i també en algun partit a l’Estadi Comunal, on jugava llavors l’equip. Igual que passava llavors, no faltarà el logotip d’Andorra Turisme, que ocupava bona part del frontal de l’equipació de joc. El futbol espanyol i també l’FC Andorra tornaran als noranta.