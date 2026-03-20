ESQUÍ ALPÍ
Àlvar Calvo s’imposa a l’eslàlom FIS de Candanchú
Àlvar Calvo va ser el gran protagonista de l’eslàlom FIS disputat a Candanchú amb una victòria sòlida que confirma el bon moment de l’esquiador de la FAE. L’estació aragonesa va acollir la primera cursa del cap de setmana amb la participació de l’equip nacional i dels EEBE sub 19, i també va deixar el podi de Pirmin Estruga i la quarta posició d’Ainhoa Piccino en categoria femenina.
En categoria masculina, Calvo es va imposar amb un temps d’1’28”08, superant l’espanyol Javier Fernández per 21 centèsimes i marcant 39,58 punts FIS, millorant el seu registre actual. Estruga va completar el podi amb +0”68, mentre que Max Black, líder després de la primera mànega, va acabar cinquè. També van entrar al Top 10 Salva Cornella, sisè, Àlex Comellas, vuitè, i Carlos Salinas, novè.
En noies, Piccino va ser quarta amb 1’38”03 després d’una gran segona mànega. L’espanyola Martina Terren es va endur la victòria (1’33”01), mentre que Isabella Pérez i Carlota Comellas no van acabar la segona mànega. Avui es disputa un nou eslàlom FIS a la mateixa estació.