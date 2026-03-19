ESQUÍ ALPI
Quarta posició d’Íria Medina al gegant de l’SKILV Cup a Pozza di Fassa
Íria Medina va fregar el podi al segon gegant de l’SKILV Cup celebrat ahir a l’estació italiana de Pozza di Fassa. L’esquiadora va ser quarta a la cursa d’ahir corresponent al Campionat de Letònia, acabant a poc més de mig segon dels llocs de podi. Medina, que era 15a a la primera mànega, va recuperar a la segona baixada amb el segon millor temps fins a acabar a 0”99 de la vencedora, l’alemanya Jessica Hilzinger. En nois, Marc Fernández va ser 34è.
Caminal, 25a al primer test a Saalbach
D’altra banda, Jordina Caminal va ser 25a al primer entrenament de descens de les finals de la Copa d’Europa que s’està celebrant a Saalbach (Àustria), a 3”59 del millor temps.