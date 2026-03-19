El Mundial de freeride d’Arcalís va arribar a 33 milions de persones a través de les xarxes socials
L’esdeveniment duplica els resultats habituals del circuit i consolida Andorra com a referent internacional
Els primers Allianz FIS Freeride World Championships d’Ordino Arcalís han arribat a prop de 33 milions de persones a través de les xarxes socials, un augment del 97,5% respecte als registres habituals del Freeride World Tour. En aquest àmbit, la competició ha acumulat més de 54,4 milions de visualitzacions (+86,9%) i ha guanyat 27.700 nous seguidors, amb un creixement del 142%, en el que suposa un salt sense precedents per a la disciplina.
L’esdeveniment ha generat gairebé 45 milions d’impactes mediàtics i digitals, sense comptar la televisió, i ha comptat amb distribució a 26 operadors en 27 països, amb una audiència estimada de 3,7 milions de persones en premsa, amb una cobertura majoritàriament internacional.