TENNIS
Jordi Trilla guanya la Copa Since 90 a Cornellà
Jordi Trilla va proclamar-se campió de la Copa Since 90 del Monty Tour Tennis Planet celebrada a Cornellà de Llobregat en categoria absoluta. Tot i arribar amb una invitació després d’haver estat cinc mesos aturat per una lesió, el tennista va derrotar a la primera eliminatòria el tercer cap de sèrie del torneig, Praneel Sai Eswar, per 4 a 2 i 5 a 4, mentre que Trilla va superar a les semifinals Antoine Gomez Le Gallic també en dues mànegues (5-3 i 4-2).
Ja a la gran final, el tennista del Principat va acabar enduent-se el títol després de derrotar el primer cap de sèrie del torneig, Pol Guillamet, per 5 a 3 i 5 a 4, proclamant-se campió a Cornellà.