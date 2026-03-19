Al futbol també es pot caminar
La FAF impulsa una nova disciplina de l’esport rei pensada per a majors de 60 anys, amb sessions gratuïtes per fomentar salut, moviment i convivència entre participants.
El futbol també es podrà jugar caminant al país a partir de la setmana vinent. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) posarà en marxa per primer cop a les nostres fronteres el walking football, una modalitat de l’esport rei adaptada per a gent gran que elimina la cursa i el contacte físic amb l’objectiu de fomentar l’activitat física i la socialització. La iniciativa arrencarà el 24 de març al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, i es farà dos dies per setmana (dimarts i dijous) fins a final de juny. L’activitat és gratuïta i, de moment, ja compta amb una dotzena d’inscrits en aquesta estrena d’una modalitat futbolística que altres països estan impulsant ja des de fa un temps. De fet, la UEFA fins i tot ha realitzat ja alguns tornejos per tal d’apropar el futbol a tothom, especialment entre col·lectius que tradicionalment han quedat al marge de la pràctica esportiva més reglada.
“El que volem amb aquest projecte és que la gent gran surti, faci activitat i es relacioni”
El projecte s’emmarca dins dels programes socials impulsats per l’organisme europeu i s’ha canalitzat a través del departament de sostenibilitat de la federació, que en els darrers anys ha impulsat diverses iniciatives vinculades tant a l’àmbit ambiental com social. “És una modalitat adaptada per a gent gran, amb poc esforç físic i sense contacte”, explica la responsable de sostenibilitat social i ambiental de la FAF, Marina Martín, que remarca que l’objectiu, però, va més enllà de l’activitat esportiva, ja que “el que volem amb aquest projecte és que la gent gran surti, faci activitat i es relacioni.” El funcionament és senzill: no es pot córrer, el joc és més pausat i la pilota no pot superar l’alçada del genoll, tot plegat, normes pensades per reduir riscos i fer el joc més accessible. Tot i això, els participants en aquesta activitat de la federació han d’aportar un certificat mèdic esportiu i estaran supervisats per personal especialitzat en activitat física per a gent gran, amb suport de fisioteràpia, i també amb l’assegurança corresponent, per garantir una pràctica segura.
“Volem veure quina resposta tenim i, a partir d’aquí, ja valorarem si podem créixer”
La federació centralitza l’activitat al Prat del Roure per facilitar la participació des de totes les parròquies, després de coordinar-se amb el comú per a la cessió del camp, malgrat que altres administracions parroquials també havien ofert les seves instal·lacions. Paral·lelament, la difusió s’ha fet tant a través de les cases pairals, amb la voluntat d’arribar al màxim de gent possible i incentivar el boca-orella entre els usuaris habituals d’aquests espais. De moment, la resposta és continguda però suficient per engegar el projecte, en una activitat que, recorden des de la federació, “és lúdica i no competitiva”. Almenys de moment, perquè des de la FAF admeten contactes de les associacions nacionals de Bèlgica, França o Gibraltar per, de cara al futur, poder fer algun torneig, una mena “d’Imserso futbolístic”, com admet Martín entre riures. Però això ja serien figues d’un altre paner i en aquesta estrena la voluntat és “veure quina resposta tenim, i a partir d’aquí ja valorarem si podem créixer i estructurar-ho més”, segons la responsable del projecte.
La UEFA ja fa tornejos d’aquesta modalitat
El walking football ja té competicions organitzades la UEFA amb diverses categories d’edat (majors de 50, de 60 o de 70 anys), i des de la federació no es tanca la porta a acabar explorant aquest camí, però ara el repte i l’objectiu més immediat és un altre: consolidar una proposta que combina esport, salut i cohesió social, i que s’estrena al país amb la voluntat de trobar el seu lloc. Un futbol sense presses que també comença a caminar a Andorra.