MOTOCICLISME
La CASS busca el pilot de motos Maverick Viñales
La CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) busca el pilot de motos Maverick Viñales. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’ahir va publicar un edicte avisant el corredor català que l’organisme “ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos” i és per això que “davant de la impossibilitat de procedir a la notificació personal”, es comunica aquest fet a través del butlletí. Segons aquesta notificació, la persona interessada, Viñales, té un termini de vuit dies hàbils per personar-se a les dependències de la CASS, i en cas de no fer-ho “s’entendrà efectuada la notificació a tots els efectes i se seguirà el procediment administratiu establert”. La secretaria d’Estat de Relacions Internacionals Financeres també buscava el pilot des del desembre.
Maverick Viñales disputa el Campionat del Món de MotoGP amb KTM i des del 2021 ja no viu a Andorra, on va arribar el 2017 juntament amb altres pilots del Mundial. Durant la seva etapa com a resident va fer costat a l’esport del país amb diversos projectes, com ara un equip ciclista o el patrocini de la FAE.