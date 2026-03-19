Esquí
Calvo guanya l’eslàlom FIS de Candanchú
Ainhoa Piccino ha finalitzat quarta
Àlvar Calvo s’ha imposat a l’eslàlom FIS disputat a Candanchú amb un temps d’1.28.08, per davant de l’espanyol Javier Fernández i de Pirmin Estruga, tercer. Calvo, a més, ha millorat els seus punts FIS. També han destacat altres andorrans dins el top 10, com Salva Cornella (6è), Àlex Comellas (8è) i Carlos Salinas (9è), mentre que Max Black ha acabat cinquè després de liderar la primera mànega.
En categoria femenina, Ainhoa Piccino ha finalitzat quarta després de remuntar des de la setena posició inicial. En canvi, Isabella Pérez i Carlota Comellas no han pogut completar la segona mànega. Demà es disputarà una nova cursa a la mateixa estació.
Pagès és 14è a la Copa del Món de telemark de Pra Loup
Lucas Pagès ha finalitzat 14è a la prova de clàssic de la Copa del Món de telemark disputada a Pra Loup (França). L’andorrà ha comès diversos errors a la primera mànega que l’han penalitzat, però ha pogut recuperar posicions a la segona per acabar amb un temps de 2.22.87.