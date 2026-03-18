La segona joventut de Kuric
L’escorta del MoraBanc signa la seva millor temporada a l’ACB en l’àmbit numèric amb 14 punts i un 51,5% d’encert de tres de mitjana.
Tot i la temporada convulsa que està vivint el MoraBanc Andorra es poden extreure algunes bones notícies, com ara el bon nivell de Kyle Kuric. Arribat al club l’estiu del 2024, l’escorta nord-americà afronta el segon curs com a jugador tricolor en un any en què no tan sols millora l’anterior, sinó que està sent el seu millor entre les 12 temporades en què ha militat a la Lliga ACB als 36 anys. En molts partits s’ha posat l’equip a l’esquena, tal com refermen els números, ja no només entre la resta de jugadors de la plantilla, sinó també de tota la seva carrera esportiva. I és que mirant les 12 campanyes a la Lliga Endesa entre Estudiantes, Gran Canària, Barça i MoraBanc, mai havia tingut un curs tan anotador de mitjana com l’actual, en què suma 14 punts per partit (l’anterior millor marca n’eren 13,5 la temporada 2013-2014 amb els madrilenys).
“Estic molt còmode, com sempre, tinc coses per millorar, però em sento bé”
Aquesta anotació s’exemplifica també amb l’encert des de la línia de tres punts, en què enguany s’ha enfilat fins a un 51,5%, sent el segon millor triplista de la lliga, i polvoritzant el 45,8% que tenia com a millor marca en una temporada amb el Barça el 2020-2021. Tot plegat fa que en aquesta temporada també estigui assolint les seves millors xifres pel que fa a valoració, amb una mitjana de 12,7 crèdits per partit, superant els 11,5 que tenia amb l’Estudiantes del curs 2013-2014.
Des que va estrenar-se com a professional durant el curs 2008-2009 a l’NCAA (lliga universitària dels Estats Units), només ha tingut una temporada amb millors xifres, el període 2017-2018, quan militava al Zenit de Sant Petersburg, amb el qual va fer 15,7 punts i 13,5 crèdits de valoració per partit. Aquell any, però, va estar per sota en percentatge des de 6,75, amb un 38,2% contra el 51,5 actual.
Però malgrat tot això, Kuric no en té prou i explica al Diari que “estic molt còmode, com sempre, i tinc moltes coses per millorar en aquest aspecte, però em sento força bé”, tot i admetre que “des de sempre a la meva carrera no m’agraden els números, a mi el que m’agrada són les victòries”. Esperant que arribin, el que Kuric demostra és que gallina vella fa bon caldo.