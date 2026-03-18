REPORTATGE
Qui viu aquí paga aquí
La Unió ciclist internacional es posa del costat de la Federació i reitera que els ciclistes residents han de federar-se on resideixen, després de la polèmica amb les llicències.
La polèmica amb les llicències pels ciclistes residents ha arribat al final amb el pronunciament de l’UCI (Unió Ciclista Internacional) fent costat a la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) i reiterant que els corredors professionals han d’expedir la seva llicència al país de residència més enllà de quin sigui el seu estat d’origen. Tot plegat ve arran de la polèmica que va haver-hi per la voluntat de la FAC d’imposar un dipòsit retornable de 8.000 euros als professionals quan es fessin la fitxa per preveure possibles expedients per dopatge que ha d’assumir la federació, una mesura que finalment va substituir-se per l’augment al doble del preu de la llicència, passant de 750 a 1.500 euros. Això va comportar les crítiques d’alguns corredors, com Carlos Verona, especialment dur contra l’ens, a qui acusava de falta de transparència. Arran d’aquesta polèmica, alguns corredors van optar per federar-se al seu país d’origen i no pas on viuen, una pràctica que l’UCI ja ha descartat, donant així la raó a la federació.
Els responsables de la FAC (la presidenta, Carolina Poussier, i el vicepresident, Joan Turné) van trobar-se amb els seus homòlegs de l’UCI, David Lappartient, i de la UEC (Federació Europea de Ciclisme), Enrico Della Casa, durant l’assemblea d’aquest darrer ens que va celebrar-se a França, i van mostrar el seu suport a la federació nacional així com refermar que els professionals s’han de federar al seu país d’origen. A més, l’UCI va confirmar que les llicències tramitades a final d’any amb el sistema de dipòsit són totalment vàlides i que no hauran d’adaptar-se fins a la temporada vinent. A més, la revisió efectuada per l’organisme internacional també va detectar més d’una desena de professionals que viuen a Andorra i que mai s’han federat aquí.
Una desena de corredors residents tenen fitxa a fora
Segons la carta signada per Lappartient a què ha tingut accés el Diari, l’UCI “voldria tranquil·litzar-vos pel fet que l’exigència que les llicències siguin expedides per la federació nacional del lloc de residència no es qüestiona actualment i es manté aplicable”, a més de refermar que “considerem que el concepte de residència principal és molt més adequat i permet cobrir les diferents situacions que es poden presentar. Vincular aquest criteri a la residència fiscal no ens sembla apropiat”. En relació amb les llicències obtingudes amb el dipòsit, la missiva assegura que “d’acord amb el principi segons el qual les federacions nacionals són sobiranes en l’adopció de reglaments relatius a l’emissió de llicències, confirmo que l’UCI considera les llicències ja expedides per la vostra federació per a la temporada 2026 com a vàlides per a la totalitat de la temporada”, a més de destacar que “les preocupacions que us havíem expressat en relació amb el vostre reglament no posen en qüestió la validesa de les llicències ja expedides i és responsabilitat vostra decidir si les noves directrius han d’aplicar-se amb caràcter retroactiu o no”. La polèmica, almenys de moment, ja ha acabat i el que queda clar és que ciclista que viu aquí, ciclista que ha de pagar la llicència aquí.