RUGBI
Les ‘grandalles’ afronten amb il·lusió l’estrena oficial a Croàcia
La selecció femenina de 15 jugarà per primer cop un duel del Campionat d’Europa dissabte
El rugbi del país viurà dissabte una fita històrica amb l’estrena oficial de la selecció femenina de 15, les grandalles, en un partit del Campionat d’Europa. Després del debut fa un parell d’anys a casa en un amistós contra Bulgària que va acabar 119 a 0, les tricolors s’enfrontaran a Croàcia a l’estrena de l’Europeu en categoria Conference, en un duel que les jugadores afronten amb il·lusió. “Ho enfoquem amb moltes ganes, tenim un bon record de l’amistós que vam poder jugar i sempre és maco poder-nos retrobar”, va assegurar una de les seleccionades, Carla Micas, que va afegir que aquest debut “és un punt molt important per al rugbi femení, i encara que hi hagi coses per treballar és un punt que Rugbi Europa hagi fet una divisió més i demostrem que podem competir”. En aquest sentit, Micas va destacar que “donar veu a l’esport femení sempre és important, se li ha de donar veu perquè la gent vegi que hi ha esport femení i que és maco de veure”, a més de lamentar que l’equip no pugui debutar aquesta temporada a casa “tot i que la federació ho hagi posat tot”, però “altres no hagin treballat suficientment”. Pensant en el duel, un dels seleccionadors, Jordi Fidalgo, va assegurar que “és un partit important, la llista està formada sobretot per jugadores del VPC, però també de fora”, i sobre les rivals, Croàcia, va afirmar que “tenim poca informació, segur que serà físicament difícil, però nosaltres podem ser millor en velocitat i ganes de jugar a la mà”.
Aquesta estrena de les grandalles coincidirà amb la participació dels petits isards sub 12 al torneig de Sainte Dévote que organitza la Fundació de la princesa Charlène Mònaco, amb un equip amb 12 nois i noies. El tècnic, David Ximénez, va destacar que “anem molt motivats, hem estat tot l’any entrenant perquè és el torneig més important per a nosaltres”, mentre que la jugadora Noa Ximénez va destacar que “em fa molta il·lusió i ens ho passarem molt bé”.
