ESQUÍ ALPÍ
Caminal obre les finals de la Copa d’Europa a Saalbach
Jordina Caminal enceta avui la participació en les finals de la Copa d’Europa, amb el primer dels dos entrenaments de velocitats programats. L’esquiadora de la FAE és 21a a la general d’aquesta modalitat i això li permetrà competir tant en descens com en supergegant. L’agenda a Saalbach constarà de dos entrenaments de descens avui i demà, divendres serà el torn de la cursa de descens, mentre que dissabte disputarà el supergegant.
D’altra banda, els equips masculí i femení de la federació van disputar el gegant de la SKILV Cup Val di Fassa (Itàlia), corresponents al Nacional júnior de Letònia, en què la millor classificada va ser Íria Medina amb un desè lloc. L’esquiadora de la Federació Andorrana va fer un temps d’1’36”86, que va deixar-la a 1”49 de la vencedora, l’alemanya Jessica Hilzinger, després d’haver estat novena a la primera mànega.
Pitjor van anar les coses a la cursa masculina, amb Bartumeu Gabriel finalitzant en 37è lloc i Àlex Rius sent 39è. A més, Marc Fernández va ser 43è. Tots dos equips tindran avui un nou gegant a Val di Fassa.