La 14a edició de la JAM Extreme tindrà 120 ‘riders’ de 12 països
Ordino Arcalís acull aquest cap de setmana la catorzena edició de la JAM Extreme FWTJ 3*, la competició d’esquí i surf de neu forapista que forma part del circuit internacional del Freeride World Tour Junior (FWTJ), que comptarà enguany amb fins a 120 riders (el màxim permès) de 12 països. La principal novetat d’enguany és que aquesta visita de la JAM Extreme també serà el primer Campionat d’Andorra de freeride, en una competició que estarà coordinada amb la FAE. La prova està prevista per dissabte o diumenge en funció de la previsió meteorològica, i hi haurà tres categories (sub 14, sub 16 i sub 18) tant en esquí com en surf de neu. Pel que fa a l’escenari de competició, actualment hi ha encara dues opcions, una primera que seria a les Portelles, a la cara Quinze metres, i una segona alternativa que seria fer-ho al port del Rat.