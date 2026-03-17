BÀSQUET
Sis triomfs per evitar caure a l’infern
El MoraBanc hauria de guanyar la meitat dels duels que falten per no baixar, però li podrien valer menys
El MoraBanc Andorra ha de guanyar la meitat dels partits que resten per acabar la Lliga ACB per aconseguir la salvació matemàtica. Després de la derrota a Girona combinada amb el triomf del San Pablo Burgos, els tricolors van caure a posicions de descens per diferència de punts general i en un triple empat amb castellans i el Casademont Saragossa, i ja saben que si volen arribar a les 12 victòries que acostumen a garantir la permanència hauran de fer un final de curs espectacular i guanyar un de cada dos duels que disputin. No aconseguir-ho, però, no voldrà dir que els tricolors acabin baixant, ja que en només una de les deu últimes temporades (la 2019-2020 està exclosa perquè no es va poder acabar per la covid) s’ha necessitat arribar a la xifra de 12 partits guanyats per assegurar la salvació. Aquesta circumstància va produir-se el curs 2021-2022, precisament l’any en què va baixar el MoraBanc Andorra, quan Saragossa, Fuenlabrada i Obradoiro van ser els equips que van marcar la permanència amb 12 triomfs, superant el MoraBanc amb 11 i el Burgos amb 10. De fet, a la gran majoria de les deu darreres campanyes a l’ACB, 11 triomfs han assegurat la permanència (en cinc de les 10 ocasions), en tres més el primer equip a salvar-se havia aconseguit 10 triomfs, mentre que en un altre, el 2016-2017, la salvació va establir-se en nou victòries en un curs, això sí, en què hi havia 17 conjunts i cada equip disputava 32 duels. Mirant la cara oposada, només en una ocasió amb el format actual (18 equips i dues places de descens) algú ha baixat amb més de 12 victòries, concretament el curs 2003-2004, quan el llavors Jabones Pardo Fuenlabrada i Caprabo Lleida van empatar amb 13 triomfs a la penúltima i antepenúltima posició i van descendir els madrilenys pel bàsquet average.
Amb els números i l’historial ja fet, és ara moment de mirar el calendari, en què el MoraBanc disputarà sis duels com a local i sis com a visitant. De fet, els dos partits vinents del conjunt tricolor seran al Pavelló Toni Martí, davant de Bilbao Basket i Baskonia, igual que el darrer duel del campionat, quan els tricolors rebran el Barça a final de maig. Mirant els rivals pendents, dels 12 partits, més de la meitat (set) seran contra equips que actualment estan a la meitat alta de la classificació (del primer al novè lloc), mentre que hi haurà només cinc enfrontaments davant d’equips que ocupen ara la segona meitat de la classificació. Pel que fa a aquests darrers, a més, n’hi haurà més a fora que a casa, amb els enfrontaments a domicili contra Breogán, Granada i Lleida, i els partits a casa contra Manresa i Burgos, aquest darrer a tres jornades del final just en dos mesos, i que apunta que serà clau per al desenllaç final del descens. En canvi, la majoria dels partits contra els equips de la part alta de la classificació seran a casa (UCAM, a més dels comentats davant de Bilbao Basket, Baskonia i Barça), mentre que els tricolors hauran de jugar a fora contra Madrid, Tenerife i Joventut.
A més del calendari, en aquest tram final de temporada s’ha de mirar el bàsquet average, i més veient com d’igualada està la lliga a la part baixa amb sis equips separats per només dues victòries, i molts conjunts implicats encara en la lluita per la salvació. De moment, el MoraBanc ha disputat ja els dos partits només davant de Saragossa i Gran Canària, i en els dos casos té l’average perdut. A més, dels rivals que lluiten per no baixar va guanyar a Burgos i Granada durant la primera volta, i va perdre davant de Breogán i Lleida.
I més enllà del que pugui passar a llarg termini, el vestidor del MoraBanc té clar que l’equip ha de fer-se fort a casa, i més amb aquests dos duels seguits, per això Rafa Luz va assegurar al Diari que “falten molts partits i crec que l’equip sabrà refer-se”, a més de remarcar que “tenim dos partits seguits a casa que seran molt importants per a la seqüència de la lliga”.