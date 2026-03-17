ATLETISME
Pol Moya disputarà els 1.500 metres al Mundial ‘indoor’ a Polònia
Pol Moya serà el representant de la Federació Andorrana d’Atletisme al Campionat del Món en pista coberta que es disputarà entre divendres i diumenge vinents a la ciutat polonesa de Torun. L’atleta de l’FC Barcelona correrà la prova dels 1.500 metres, amb la disputa de les eliminatòries divendres a la tarda (les sèries arrencaran a les 18.54 hores). En cas de classificar-se per a la final, aquesta està programada per diumenge a les 18.38 hores.
Ari Fenés bat el rècord nacional de mitja marató
D’altra banda, Ari Fenés va rebaixar en prop de dos minuts el rècord nacional de mitja marató que tenia ella mateixa aturant el cronòmetre a Màlaga en un temps d’1 h 15’46”.