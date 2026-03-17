Ordino Arcalís acull la JAM Extreme junior, que també serà el primer Campionat d’Andorra de freeride
La competició reunirà 120 joves riders de 12 països i esdevé una de les últimes oportunitats per sumar punts al circuit internacional júnior
Ordino Arcalís serà escenari aquest cap de setmana de la JAM Extreme FWTJ 3, una prova del circuit internacional Freeride World Tour Júnior (FWTJ) que enguany incorpora com a gran novetat la celebració del primer Campionat Nacional d’Andorra de freeride. La cita, que es disputarà dissabte 21 o diumenge 22 de març en funció de la meteorologia —amb dissabte com a opció més probable—, esdevé una de les darreres proves de tres estrelles a Europa i l’última als Pirineus.
La competició reunirà un total de 120 participants, el màxim permès, provinents de fins a 12 països, amb riders de les categories U14, U16 i U18 tant en esquí com en snowboard. La participació andorrana tindrà un pes destacat amb onze esportistes del Principat, tots en la categoria d’esquí, coincidint amb la celebració del primer campionat nacional.
Els responsables de la prova, Dani Fornell i Marc Gálvez, han destacat la rellevància d’aquesta edició, assenyalant que es tracta d’una fita important per al reconeixement del freeride i per a la consolidació d’Ordino Arcalís com a escenari de referència internacional. La competició està coordinada amb la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).
Pel que fa als escenaris, l’organització preveu dues possibles ubicacions: la cara Quinze Metres de Portelles, a 2.500 metres d’altitud i amb un desnivell de 170 metres, o bé el Port del Rat, a 2.630 metres i amb un desnivell de 230 metres. Ambdues opcions presenten pendents d’entre el 35% i el 40% i són habituals en competicions d’alt nivell.
Les condicions de neu són òptimes gràcies a les importants nevades d’aquest hivern, amb gruixos acumulats d’entre 310 i 370 centímetres i nova neu recent, fet que garanteix el desenvolupament de la prova amb seguretat i amb espais adequats perquè els participants despleguin les seves habilitats.
Ordino Arcalís es consolida així com un dels destins de referència del freeride, amb 440 hectàrees de terreny fora pista i iniciatives com la Freeride Academy. L’estació va acollir recentment els primers Campionats del Món de Freeride FIS, reforçant el posicionament d’una disciplina en creixement que aspira a formar part del programa olímpic.