Laporta 'fitxa' Marc Rodríguez
El president electe de l’FC Barcelona confia en l’empresari i actual vocal de la FAF per recuperar la presència d’Andorra a la directiva blaugrana
Marc Rodríguez formarà part de la junta directiva de l’FC Barcelona després del triomf de Joan Laporta a les eleccions celebrades la jornada de diumenge, en què l’expresident va sumar gairebé el 70% dels vots. Segons ha pogut saber el Diari, l’empresari i vocal de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) té pràcticament enllestida la seva incorporació a l’òrgan directiu del club blaugrana a falta d’uns petits serrells que no haurien d’impedir que Andorra torni a estar representada a les oficines de l’entitat catalana més d’una dècada després. Rodríguez no formava part de la candidatura de Laporta, però sí que va mostrar-li el seu suport explícit durant la precampanya quan el president electe va visitar el Principat. De fet, tant durant la inauguració de la seu electoral de Laporta, com a l’acte que va fer a la tarda a Unnic, Rodríguez va estar a primera fila juntament amb altres col·laboradors del país de la candidatura que va acabar resultant guanyadora als comicis per àmplia majoria.
La incorporació de Rodríguez a la junta electoral del Barça, però, haurà d’esperar uns mesos, ja que, segons els estatuts de l’FC Barcelona, Joan Laporta no serà proclamat president fins a l’1 de juliol, que serà quan comenci el seu mandat, i llavors es convertiran també en directius la resta de membres que integraven la seva candidatura (Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Joan Soler, Xavi Puig, Aureli Mas, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás i Jaume Santiveri), així com els membres de la junta que no van dimitir per presentar-se a les eleccions i que exerceixen actualment com a directius i que repetiran en un nou mandat (Rafa Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep-Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sisco Pujol). En una segona fase és quan podrien incorporar-se altres directius amb un màxim de tres novetats més, ja que, segons la normativa, el nombre d’integrants ha de ser d’un mínim de 14 i d’un màxim de 25, i posteriorment al nomenament per part de la junta directiva, que és qui té la potestat per afegir els nous membres fins al màxim de 25, s’ha de ratificar aquesta decisió en una assemblea de compromissaris.
Laporta també guanya a Andorra
Ivan Álvarez
L'entrada no es produirà abans del juliol, quan Laporta sigui president
Culer de soca-rel
Marc Rodríguez és un apassionat del futbol de tota la vida i, especialment, de l’FC Barcelona, del qual és soci des de fa molts anys. De fet, el futur directiu de l’entitat ha estat present com a aficionat en alguna de les finals de la Lliga de Campions que l’entitat blaugrana ha guanyat, com la que va disputar-se el 2009 a Roma entre els blaugranes i el Manchester United. La seva passió pel futbol va portar-lo també a formar part de la candidatura de Fèlix Álvarez per dirigir la FAF el 2019 a les eleccions en què va imposar-se a Carles Riba. Llavors va entrar a la directiva de la federació com a vocal, en un càrrec que manté per segon mandat.
DE FUSTÉ A CIERCO
Més enllà de les directives, Andorra també ha tingut pes en altres estaments del club. Sense anar més lluny, Àlex Terés és actualment membre de la comissió social, igual que ho havia estat en el seu moment Josep Cases o Manel Torrentallé, en aquest cas com a integrant de la comissió de penyes.