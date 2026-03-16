ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig tanca els Jocs sense acabar l’eslàlom
La cursa es va fer amb unes complicades condicions meteorològiques
Roger Puig va posar punt final a la seva participació en els Jocs Paralímpics després de no poder completar la prova d’eslàlom, en una jornada marcada per unes condicions meteorològiques molt complicades. La cursa es va haver de retardar més d’una hora després d’una intensa nevada que havia deixat més de 20 centímetres de neu nova i molt humida, fet que va obligar l’organització a treballar intensament per preparar el traçat i garantir unes mínimes condicions de competició.
Roger Puig tanca avui els Jocs amb l’eslàlom
En aquestes circumstàncies, l’esquiador andorrà va tenir dificultats per trobar el ritme durant la baixada i va acabar fora del traçat després d’una errada al segon mur. “No he enganxat bé el ritme, em tremolaven molt els esquís i al final he fet DNF”, va explicar Puig, que també va remarcar que “no estava gens senzilla la pista”. Malgrat aquest desenllaç en l’última prova, el balanç global dels Jocs és molt positiu. Puig va signar el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs Paralímpics d’hivern amb la cinquena plaça al descens, molt a prop del podi. A més, també va acabar 11è al supergegant i 15è al gegant.