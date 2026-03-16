Lucas Pagès, 14è a la Copa del Món de telemark de Bardonecchia
L'esquiador andorrà ha marcat un temps de 2.15.09
L’esquiador andorrà Lucas Pagès ha acabat 14è a la prova de clàssic de la Copa del Món de telemark disputada a Bardonecchia (Itàlia) amb un temps de 2.15.09, a 12.56 del vencedor, el noruec Jacob Benjamin Alveberg.
Pagès ha explicat que “la pista estava molt malament i amb el dorsal que tenia (46) ho he provat tot i ho he donat tot”. La pròxima cita del calendari serà a Pra Loup (França) amb tres noves curses de Copa del Món.