REPORTATGE
Laporta també guanya a Andorra
La seu electoral a la capital registra una participació de 562 socis i sòcies i dona un ampli suport al reescollit president blaugrana
Joan Laporta continuarà al capdavant de l’FC Barcelona i iniciarà el seu tercer mandat com a màxim mandatari del club blaugrana després de revalidar el càrrec cinc anys més, fins al 2031, en les eleccions celebrades ahir. La victòria es va confirmar també a la seu electoral habilitada a Andorra, que per segona vegada en uns comicis del Barça va formar part del sistema de vot descentralitzat impulsat pel club. El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir la jornada electoral al Principat amb una urna instal·lada perquè els socis poguessin exercir el seu dret a vot. Prop de 700 socis residents al país estaven cridats a participar en la votació, tot i que a Andorra hi ha més de 800 socis del Barça, una part dels quals són menors d’edat i, per tant, no tenen dret a vot. En total, van votar 562 persones, una xifra que representa, aproximadament, el 80,29% del cens de la seu andorrana i el resultat va seguir la mateixa tendència que a la resta de col·legis electorals: Joan Laporta va ser el candidat més votat amb 371 sufragis, el 66,01% del total i Víctor Font va obtenir 179 vots, un 31,85%, mentre que també es van registrar 12 vots en blanc i cap de nul. La jornada va reunir votants de perfils molt diversos. Entre els socis que es van acostar a votar hi havia el ministre de Turisme, Jordi Torres, l’exministre de Finances Jordi Cinca, així com diversos empresaris del país. Però sobretot van ser moltes famílies les que van aprofitar el diumenge per passar pel Centre de Congressos i participar en la jornada electoral.
371 vots que va rebre a Andorra Joan Laporta
Durant tota la jornada es va viure un ambient tranquil però carregat de sentiment barcelonista. Entre els votants també hi havia socis que aprofitaven la seva estada al Principat. És el cas d’una parella de la Cerdanya que havia pujat a Andorra per esquiar i que va decidir passar pel Centre de Congressos abans de tornar cap a casa. “Ja que érem aquí, ens feia il·lusió votar. El Barça és molt important per a nosaltres i poder fer-ho també fora de Catalunya és una gran oportunitat”, explicaven després de dipositar la papereta. Per a molts dels socis presents, la possibilitat de votar a Andorra és clau per facilitar la participació, tal com va destacar un dels votants: “No sempre és fàcil desplaçar-se fins a Barcelona, així que tenir una seu aquí ajuda molt a poder participar en la vida del club”. En la mateixa línia, una altra sòcia valorava positivament la iniciativa: “Som molts culers que vivim fora i poder tenir aquesta opció ens fa sentir encara més part del Barça”. Andorra, una vegada més, va respondre a la crida electoral.
ENTREVISTA
Joan Laporta: “Si guanyem, el femení vindrà a fer una estada a Andorra”
Ivan Álvarez
179 suports que va recollir Víctor Font a Andorra