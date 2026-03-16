BÀSQUET
Apagada general
El MoraBanc naufraga a Girona en un duel horrible i cau a posicions de descens després del triomf del Burgos
Ja diu la dita que dura poc l’alegria a casa del pobre. I així es troba el MoraBanc Andorra, immers en una muntanya russa que el té en posicions de descens després de 22 jornades a la Lliga ACB. L’eufòria i la satisfacció per guanyar fa tot just una setmana el Saragossa va convertir-se en vuit dies en desesperació per la derrota i l’horrible duel que va deixar ahir l’equip en la seva visita a Girona amb la 16a derrota de la temporada (82-75) fins a la reacció final. Perquè si la temporada de l’equip està sent una muntanya russa, el partit d’ahir també va ser-ho, passant de perdre per 23 punts, a arribar amb opcions al darrer quart després d’una ventada d’un equip que va tenir possessió per situar-se a dos. Però els quasi no serveixen, i el MoraBanc ahir va perdre, i per acabar-ho d’adobar, el triomf del San Pablo Burgos davant del Baskonia deixa els tricolors penúltims a la classificació en posicions de baixar a la Primera FEB. Per si això fos poc, tot plegat va estar trufat amb fins a tres apagades a Fontajau (abans del partit ja hi havia hagut tres microtalls més a la il·luminació) que van aturar el joc al primer, al tercer i al darrer quart, i que van fer que l’agonia i l’empipada s’allargués encara més. De fet, segur que qui més qui menys dels aficionats desplaçats des del Principat desitjava que la llum no tornés per no haver de suportar el que passava al parquet, o que si no es jugués a les fosques per com a mínim no veure una imatge de l’equip que va ser desesperant i preocupant a parts iguals fins al tram final.
Explicava Tabak a la prèvia que la línia entre la confiança i la relaxació és molt fina, però ahir va guanyar la partida, la segona amb molta diferència com es va veure ja des del mateix salt inicial. O això és el que semblava veient la diferència d’intensitat entre uns i altres. Les cares i els gestos deien molt, com les mans al cap i la mirada perduda del president Gorka Aixàs a la llotja al costat de Marc Gasol, la desesperació de Francesc Solana al lateral del parquet veient el que estava fent l’equip, o la sensació que Tabak no sabia que fer veient el que estaven perpetrant els jugadors, mig adormits d’inici, regalant pilotes amb fins a 11 pèrdues als 15 primers minuts, o fent-se petits en la lluita pel rebot donant facilitats a un Girona que no va desaprofitar l’obsequi per agafar una renda de 23 punts que, malgrat l’empenta final tricolor, seria definitiva.
ESPORTS
Un gran repte a Fontajau
Ivan Álvarez
Mentrestant, Evans s’ho mirava des de fora encara lesionat, i Udeze, més fora que dins de l’equip, ni va viatjar. Els tricolors afronten ara un doble compromís a casa contra Bilbao i Baskonia.