ESQUÍ ALPÍ
Àlvar Calvo, 39è a la prova d’eslàlom dels Mundials
Àlvar Calvo va tancar la seva participació en els Campionats del Món júniors de Narvik (Noruega) amb una 39a posició a la prova d’eslàlom. L’esquiador andorrà va completar la cursa amb un temps total d’1’55”68 en una prova que es va endur el suís Giuliano Fux amb un crono d’1’43”63. El podi el van completar el britànic Freddy Carrick-Smith (+0”33) i l’estatunidenc Maximilien Hoder (+0”45). Calvo havia marcat el 45è millor temps a la primera mànega, però va aconseguir millorar prestacions a la segona baixada amb el 41è registre, fet que li va permetre remuntar sis posicions fins a la 39a plaça final. La cursa va ser especialment exigent, amb nombroses eliminacions: fins a 62 esquiadors van quedar fora a la primera mànega i 12 més no van completar la segona.
Fins a 62 esquiadors van quedar fora a la primera mànega