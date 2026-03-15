RUGBI
El VPC femení empata contra l’Unizar i afronta les semifinals com a quarta
El VPC femení va empatar a l’Estadi Nacional contra el CEFA Unizar de Saragossa (17-17) en l’últim partit a casa abans de les semifinals. Les tricolors necessitaven la victòria per assegurar-se la tercera plaça, però el duel es va escapar al tram final en un partit molt disputat i marcat per algunes decisions arbitrals polèmiques quan l’equip de Jordi Fidalgo ho tenia de cara. Els assajos van ser obra de Noa Sánchez, Zoe Sánchez i Èlia Taulats. Malgrat el cop, el VPC ja mira cap al pròxim repte: d’aquí a dues setmanes disputarà les semifinals fora de casa contra el Poblenou, campió del grup.