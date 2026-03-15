Puig queda fora de l’eslàlom en el tancament dels Jocs Paralímpics de Cortina
L’esquiador andorrà acaba cinquè al descens i obté un diploma paralímpic
L’esquiador andorrà de para alpí Roger Puig ha posat punt final a la seva participació als Jocs Paralímpics d’hivern de Cortina d’Ampezzo després de no poder completar la prova d’eslàlom (SL) en una jornada marcada per les complicades condicions meteorològiques. La jornada ha començat amb més de 20 centímetres de neu nova i molt humida, fet que ha dificultat notablement l’accés a les pistes. Diversos vehicles han quedat atrapats a la carretera, provocant un important col·lapse a l’arribada a l’estació. A la zona de competició, desenes de voluntaris i treballadors han hagut de treballar intensament per preparar el traçat i garantir els accessos.
La pista presentava una gran acumulació de neu i s’ha hagut de retirar amb petites turbines, mentre que amb màquines retrac s’han allisat els voltants del traçat. A més, els equips han hagut de derrapar la pista i salar-la per intentar assegurar unes mínimes condicions de competició. També s’han hagut de netejar completament les grades del públic per retirar la neu acumulada.
Finalment, amb una hora de retard respecte a l’horari previst, s’ha pogut iniciar la cursa. La neu presentava unes condicions molt particulars, amb irregularitats al llarg del traçat. En aquest context, Puig ha tingut diversos problemes d’equilibri durant la baixada i, després de l’entrada al segon mur, un interior en una porta l’ha deixat fora del traçat, fet que ha comportat la seva eliminació de la prova.
Malgrat no completar l’eslàlom, Andorra tanca els Jocs amb uns resultats destacats gràcies a l’actuació de Puig. El moment més rellevant va arribar a la prova de descens (DH), on l’esquiador andorrà va aconseguir una cinquena posició, quedant molt a prop del podi i obtenint un diploma paralímpic, el millor resultat d’Andorra en uns Jocs Paralímpics d’hivern.
Posteriorment, a la prova de supergegant (SG) va finalitzar en onzena posició, mantenint-se dins el grup capdavanter de la disciplina i confirmant el nivell mostrat durant tota la temporada en les proves de velocitat.