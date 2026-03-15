L'FC Andorra suma un valuós punt a Granada (1-1)
L'equip tricolor, amb un Owono esplèndid, enllaça el quart partit sense perdre
L'FC Andorra ha signat les taules al Nuevo Los Cármenes davant el Granada (1-1) en un partit on el conjunt tricolor s'ha mostrat superior a la primera part i ha sabut tenir ofici per tancar un punt a la segona, a les espatlles d'un Owono sensacional. L'empat permet al conjunt encapçalat per Carles Manso sumar la quarta jornada sense perdre, amb 10 de 12 punts, i seguir fent camí de cara a l'objectiu de la permanència. Fins i tot, l'Andorra s'ha pogut emportar els tres punts en l'afegit quan en una acció ràpida després d'un còrner favorable al Granada, una cursa d'Olabarrieta ha acabat amb una picadeta al fons de la xarxa que l'àrbitra del partit, Marta Huerta de Aza, ha invalidat per una molt dubtosa falta prèvia de l'extrem tricolor sobre Rodelas.
L'Andorra ha tingut una excel·lent posada en escena, sometent amb pilota al Granada i sent protagonista. Al minut 5, el porter local Luca Zidane ha tret el primer gol als tricolors en dues acciones consecutives de Gael Alonso i Alende i no ha emès cap senyal el Granada fins el minut 20 quan Arnáiz s'ha plantat sol davant Owono i el porter tricolor s'ha fet enorme per enviar la pilota a còrner. Un servei de cantonada que, precisament, ha permès el futbolista del Granada refer-se, recollint una pilota de Sergio Molina per enviar una rosca a la cova que Imanol, amb el cap, ha introduit en pròpia porta (1-0). Com era dia de corregir-se, també ho ha fet el lateral de l'Andorra qui, cinc minuts després, s'ha tret l'espineta amb un xut a la frontal que ha superat Luca Zidane (1-1) per empatar el partit.
La segona part ha estat més aspre, més descontrolada i sense un govern clar, tot i que el Granada l'ha destapat amb una fuetada d'Arnáiz que ha marxat fora i una mà fantàstica d'Owono a xut d'Izan. En aquest context d'anada i tornada es mostrava més còmode l'equip de Pacheta, que ha fregat el gol de la victòria però s'ha tornat a topar amb un inmens Owono. Primer amb una osca de Jorge Pascual i després amb una falta directa de Pablo Sáenz que el porter guineà de l'Andorra ha abortat. En una de les darreres accions del partit ha arribat el discutible gol anul·lat a Olabarrieta que el VAR tampoc ha entès que era una acció mereixedora de ser revisada. Malgrat tot, un punt molt valuós que permet l'equip de Manso col·locar-se amb 39 punts a l'espera de rebre la propera jornada, el dissabte, l'Eibar a les 16.15 hores al Nou Estadi de la FAF a Encamp.
FITXA TÈCNICA
GRANADA, 1: Luca Zidane, Diaby, Manu Lama, L. Williams, Diallo, Izan. M. Trigueros, Sergio Ruiz, Arnáiz, A. Sola i Baba
FC ANDORRA, 1: Owono, Carrique, Gael Alonso, Alende, Imanol, S. Molina, Villahermosa, M. Domènech, Lautaro, Minsu i Cerdà
CANVIS: Pablo Sáenz per Manu Trigueros (60’); Rodelas per Diallo (60’); Naasei per Diaby (60’); J. Pascual per Baba (68’) i Hormigo per Sergio Ruiz (81’) -Granada-; Yeray per Minsu (64’); Álvaro Martín per S. Molina (64’); Olabarrieta per Cerdà (73’); Petxarromán per Carrique (80’) i M. Cardona per Villahermosa (80’) -FC Andorra-.
GOLS: 1-0, Arnáiz (21’); 1-1, Imanol (26’);
ÀRBITRE: Marta Huerta de Aza (Col·legi canari)
TARGETES: Groga a Manu Lama, Sergio Ruiz, Arnáiz, J. Pascual -Granada-; Villahermosa, S. Molina, Gael Alonso -FC Andorra-
ESTADI: Nuevo Los Cármenes, amb 14.645 espectadors.