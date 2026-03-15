FUTBOL
La Copa Constitució defineix les semifinals
Les semifinals de la Copa Constitució ja estan definides després de la disputa dels quarts de final, que han deixat dos derbis d’alt voltatge programats per a la darrera setmana d’abril. L’FC Santa Coloma s’enfrontarà a la UE Santa Coloma en el derbi colomenc, mentre que l’altra eliminatòria la protagonitzaran l’Atlètic d’Escaldes i l’Inter Escaldes.
L’Atlètic va ser el primer a segellar el bitllet amb una contundent golejada per 5 a 0 davant el CF Esperança en l’estrena de Martí Riverola a la banqueta amb gols de Domi Berlanga (2), Rodrigo, Valero i Jean-Luc. El seu rival serà l’Inter, que es va imposar per 1 a 4 al Casa de Portugal amb dianes de Maurizio Pochettino, Messo (2) i Àlex Sánchez. A l’altra banda del quadre, la UE va superar l’Ordino per 3 a 0 amb gols d’Èric de Pablos, Cucu i Baldrich, mentre que el FC Santa Coloma va eliminar el Ranger’s gràcies a una diana de Becerra a l’inici de la segona part.