ESQUÍ ALPÍ
Carlota Comellas i Pere Cornella signen la tercera posició a Baqueira-Beret
Carlota Comellas i Pere Cornella van finalitzar en tercera posició a l’eslàlom FIS disputat a l’estació catalana de Baqueira, en la primera cursa del cap de setmana amb la presència de part de l’equip nacional i de l’EEBE sub-19.
En categoria masculina, Cornella va ser tercer per darrere dels espanyols Álvaro del Pino, vencedor, i Jonas Sánchez, segon. També van destacar Salvador Cornella, novè, i Max Black, 11è, mentre que Marc Fernández va ser 15è, Marcel Pérez 16è, Èric Guimerà 18è, Carlos Salinas 19è, Marc Delgado 25è, Èric Mitjana 26è, Antoni Bea 27è i Àlex Comellas 28è. Jordi Rogel va quedar fora a la primera mànega. En noies, Comellas va pujar al podi per darrere de June Garitano i Martina Terren. Marta Torres va finalitzar 16a, mentre que Isabella Pérez i Ainhoa Piccino van enforquillar a la primera mànega i no van acabar la prova. Avui es disputarà un gegant FIS a Baqueira.