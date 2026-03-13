AUTOMOBILISME
Smörg inicia la temporada a MotorLand Aragó
John Smörg iniciarà aquest cap de setmana la temporada 2026 amb la disputa de la primera cita del Campionat d’Espanya GT-CET a MotorLand Aragó. El pilot resident tornarà a competir al volant del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport, fent tàndem amb Francisco Javier Macías, amb qui ja ha aconseguit bons resultats en temporades anteriors. La prova aragonesa servirà per reprendre el contacte amb la competició després de l’aturada hivernal i per començar a preparar el principal objectiu del curs: l’Iberian Supercars i el Campionat d’Espanya de Supercars, que arrencaran el mes de maig a l’Autódromo do Algarve, a Portugal.
“Tenim moltes ganes de tornar a competir i veure si estem en la bona línia de treball”, va explicar Smörg. Dissabte a les 15.50 hores es disputarà la sessió de classificació, mentre que les dues curses tindran lloc diumenge, a les 11.55 i a les 15.30 hores.