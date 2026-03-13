Esquí
Roger Puig, 15è al gegant dels Jocs Paralímpics
L’andorrà ha hagut de repetir la baixada després que el corredor que sortia davant seu patís una caiguda i s’aturés la cursa
L’esquiador andorrà Roger Puig ha finalitzat 15è al gegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina en una cursa marcada per incidències i per l’empitjorament de les condicions de la neu amb el pas dels corredors. A la primera mànega, l’andorrà ha hagut de repetir la baixada després que el corredor que sortia davant seu patís una caiguda i s’aturés la cursa.
La situació s’ha complicat perquè el telecadira no funcionava i Puig ha hagut de tornar a la sortida amb un quad, fet que ha provocat més cansament i desconcentració. Tot i això, a la segona mànega ha pogut remuntar una posició i acabar 15è. L’andorrà tancarà la seva participació als Jocs diumenge amb la prova d’eslàlom.