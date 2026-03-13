MOTOR
Noves iniciatives a l’ACA per reforçar el Motorsport
Consolidació del CAAM i un programa de tecnificació per a joves
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) continua reforçant la seva estructura esportiva amb noves iniciatives en Motorsport i eSports. Durant l’assemblea general ordinària, la comissió esportiva va presentar el balanç del 2025 i els projectes previstos per al 2026 amb l’objectiu de seguir impulsant l’esport del motor al país.
L’entitat també assoleix el seu màxim històric de 12.372 socis i sòcies
Entre els punts destacats hi ha la consolidació del Campionat d’Andorra de muntanya (CAAM), que el 2025 va comptar amb quatre proves, així com l’obertura del Ral·li Andorra als vehicles moderns per fomentar la participació. De cara al futur, l’entitat treballa en un programa de tecnificació per a joves pilots. Paral·lelament, el programa ACA eSports continua creixent i ja compta amb 27 pilots en formació dins l’Academy, amb nous projectes vinculats a la formació i a l’assessoria internacional en col·laboració amb la FIA.
D’altra banda, l’ACA també ha assolit el seu màxim històric amb 12.372 socis i sòcies. Durant el 2025 es van registrar 922 altes i 565 baixes, amb un creixement net de 357 membres. Actualment, el 62% dels socis són homes i el 38%, dones.