Esquí
Medina i Cornella es proclamen campions d’Andorra de supergegant
La prova s'ha disputat a la pista Àliga
Íria Medina i Pere Cornella s’han proclamat campions d’Andorra de supergegant en la Copa Creand disputada a la pista Àliga. Medina s’ha imposat en la cursa femenina amb un temps de 55.02, seguida de Carlota Comellas i Isabella Pérez, mentre que Jordina Caminal no ha completat la baixada.
En la prova masculina, Pere Cornella ha guanyat amb 53.84, només una centèsima per davant d’Àlex Rius, amb Jordi Rogel en tercera posició. A més, en el supergegant FIS disputat posteriorment, també s’han imposat Medina i Cornella.