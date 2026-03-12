Automobilisme
L’ACA supera els 12.300 socis el 2025
L’Automòbil Club simplifica les categories de soci i crea l’opció Bàsic per adaptar-se als nous models de mobilitat
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha tancat el 2025 amb un total de 12.372 socis i sòcies, la xifra més alta de la seva història. L’entitat ho ha anunciat durant l’Assemblea General Ordinària, en què també ha presentat una reforma del seu model de membresia amb l’objectiu d’adaptar-se als nous perfils de mobilitat del país.
La principal novetat és la simplificació de les modalitats de soci, que passen a estructurar-se en tres categories: Numerari, Beneficiari i Bàsic. El president de l’ACA CLUB, Enric Tarrado, ha explicat que aquest canvi pretén fer el model “més clar, més entenedor i més coherent amb la realitat actual d’Andorra”.
La modalitat Numerari correspon al soci titular i dona accés complet a tots els serveis del club, inclosa l’assistència en carretera. La categoria Beneficiari s’adreça als membres de la família —parella i fills— vinculats a un soci numerari i inclou també el Carnet Infantil, gratuït per als menors de 16 anys.
La principal novetat és la modalitat Bàsic, pensada per a persones que no condueixen però volen gaudir dels serveis del club, com ara l’assistència sanitària en viatge o els descomptes, tot i que sense incloure el servei de grua. Segons Tarrado, aquesta nova opció respon a “una nova manera de moure’s”.
Durant el 2025, l’ACA ha registrat 922 noves altes i 565 baixes, fet que suposa un creixement net de 357 socis. Actualment, la massa social està formada per un 62% d’homes i un 38% de dones, i inclou 938 socis infantils, un indicador que, segons l’entitat, reflecteix l’arrelament del club entre les famílies.
L’any també ha estat marcat per la modernització dels serveis, amb iniciatives com l’aplicació ara ACA per gestionar assistències des del mòbil, el servei Airport Claim per a reclamacions aèries, la nova targeta Visa ACA CLUB i l’obtenció de la certificació mediambiental de la FIA.
De cara al 2026, l’entitat preveu implantar una nova centraleta telefònica amb base a Andorra, ampliar el programa de descomptes per als socis i continuar invertint en digitalització i millores de la seu social. L’assemblea també ha reconegut la trajectòria de diversos membres amb l’atorgament del carnet d’Or als socis Josep Antoni Albós Melción, Joan Gabriel Estany i Josep Tomàs Roca.