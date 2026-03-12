POLÍTICA ESPORTIVA
El Govern augmenta la dotació a l’FC Andorra
El club tricolor obtindrà 850.000 euros per competir a segona divisió
El Govern va aprovar les ajudes a l’esport professional corresponents al 2026 per al MoraBanc Andorra i l’FC Andorra. Així, l’equip de bàsquet mantindrà la seva dotació i rebrà 1.150.000 euros per la seva participació en la Lliga Endesa, mentre que l’FCA obtindrà 850.000 euros per competir a la Liga Hypermotion, la segona divisió professional del futbol espanyol, una xifra que representa un increment de 350.000 euros respecte a l’ajut del 2025.
L’executiu manté l’import destinat al morabanc, d’1.150.000 euros
Paral·lelament, el Govern també va obrir la convocatòria de subvencions per a les federacions esportives i els clubs històrics del 2026. El pressupost global és de 4,5 milions d’euros, dels quals el ministeri de Cultura, Joventut i Esports ja va avançar el 58% el mes de gener per facilitar la liquiditat de les entitats durant els primers mesos de l’any. La convocatòria actual repartirà els 2.288.368 euros restants. Les sol·licituds s’han de presentar abans de l’1 d’abril a les 23.59 hores, a través de la plataforma digital d’ajudes a l’esport, acompanyades del pressupost de l’any i del programa esportiu signats digitalment pel president de l’entitat.