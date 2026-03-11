FUTBOL
La Copa Constitució es reprèn avui amb els quarts de final
La Copa Constitució entra a la fase decisiva amb l’inici dels quarts de final, que es disputaran entre avui i divendres. La ronda arrenca avui amb el duel entre l’Atlètic Escaldes i el CF Esperança, que es veuran les cares a les 20.30 hores al Francesc Vila de la Massana. La competició continuarà demà amb un doble enfrontament, amb la UE Santa Coloma que s’enfrontarà l’FC Ordino a la Borda Mateu (20.30 h), mentre que el Casa de Portugal –que va eliminar el Carroi– i l’Inter Escaldes, el vigent campió, disputaran la seva eliminatòria a la mateixa hora, però al Francesc Vila de la Massana. Finalment, els quarts de final es tancaran divendres amb el partit entre el Ranger’s i l’FC Santa Coloma, a les 20.30 hores a la Borda Mateu. Els quatre guanyadors obtindran el bitllet per a les semifinals de la competició.