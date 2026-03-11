FUTBOL
El Campus Marc Bernaus obre les inscripcions
El Campus Marc Bernaus ha obert les inscripcions per a la pròxima edició, la 18a, de la tradicional estada de futbol d’estiu, una cita ja consolidada en el calendari esportiu del país. Després de l’èxit de participació de l’any passat, l’organització repetirà amb dos torns dirigits a nens i nenes nascuts entre el 2010 i el 2018. El primer es farà la setmana del 13 al 18 de juliol i el segon es durà a terme del 20 al 25 de juliol, al camp de futbol del Centre de Tecnificació d’Ordino, amb l’objectiu de continuar fomentant la pràctica del futbol i els valors de l’esport entre els més joves.
ESPORTS
El Campus Bernaus es fa gran
Ivan Álvarez