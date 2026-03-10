PIRAGÜISME
Laura Pellicer deixa la FACC i competeix amb la bandera espanyola
La palista Laura Pellicer competirà a partir d’ara sota la bandera espanyola després de comunicar a la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) la decisió de deixar de representar Andorra en competició internacional. L’esportista ja va aparèixer amb Espanya a la darrera prova de la Pyrénées Cup, a la Seu d’Urgell, on va iniciar aquesta nova etapa esportiva. Davant la decisió de la palista, la FACC va optar per alliberar-la perquè pogués formalitzar el canvi de federació. Així, i tot i que l’organisme tenia la potestat, per motius de formació esportiva, d’impedir el traspàs i bloquejar la llicència internacional durant un període determinat, finalment es va optar per no exercir aquest dret. La FACC i el Govern van analitzar internament la situació i es va concloure que la millor opció era respectar la voluntat de l’esportista i no posar obstacles al seu futur esportiu.