NATACIÓ
La FAN ja mira cap a Los Angeles 2028
La federació fixa Mònaco 2027 com a pas clau del cicle internacional i renova el conveni amb Andbank
La Federació Andorrana de Natació (FAN) va presentar les principals línies esportives de la temporada amb el focus posat en el cicle internacional que ha de portar l’equip nacional cap als Jocs dels Petits Estats de Mònaco 2027 i, a més llarg termini, cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. El president de l’entitat, Joan Clotet, va remarcar que la federació ja compta amb diversos nedadors immersos en aquest procés. “Tenim dos nedadors que ara mateix estan treballant de valent: un que té una beca de solidaritat olímpica a través del COA [Biel Cuen] i un altre que la té a través de World Aquatics [Kevin Teixeira]. Per tant, hi ha cinc nedadors [els dos citats més Bernat Lomero, Tomàs Lomero i Patrick Pelegrina] que ara mateix intentaran lluitar per aconseguir la mínima”, va destacar.
Precisament sobre el futur esportiu va parlar el director tècnic de natació, Alfonso Maltrana, que va anunciar el rellançament de l’Open d’Andbank, que està previst per a l’1 de maig del 2026. “Es tracta de la prova més important que tenim al país i, coincidint amb aquesta renovació, hem volgut donar-li un impuls”, va assenyalar. La competició, que arribarà a la sisena edició, reunirà més de 20 clubs, tant del país com internacionals, amb la participació d’esportistes procedents d’Espanya i França, reforçant els vincles amb les federacions dels dos territoris. Maltrana també va detallar els objectius esportius del 2026 i, en categories de formació, la federació treballa per classificar el màxim nombre possible de nedadors sub 15 dins del Top 10 i incrementar la presència andorrana al Campionat d’Espanya sub 18. En natació artística, la directora tècnica, Natàlia Meca, va destacar el creixement de la disciplina i el calendari previst per als pròxims mesos. Andorra participarà en el Campionat d’Europa infantil, el 2 i 3 de juny a Luxemburg, i a l’Europeu júnior, del 30 de juny al 2 de juliol a Múnic. En l’àmbit nacional, el Campionat d’Andorra de rutines es disputarà el 16 i 17 de maig als Serradells i el calendari es completarà amb el 5è Trofeu Santa Eulàlia, previst el 21 de març a Encamp.
Renovació del conveni
D’altra banda, la trobada entre la FAN i Andbank a la seu centra de l’entitat bancària va servir també per escenificar la renovació, un any més, de l’acord de patrocini entre les dues parts.