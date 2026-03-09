RUGBI
Suspès el partit dels ‘isards’ a Xipre per la guerra
La selecció masculina de rugbi no jugarà a Xipre el dia 14 després que Rugby Europa suspengués el partit per la situació geopolítica que es viu a l’Orient Mitjà. L’Iran va atacar una base britànica situada a pocs quilòmetres d’on s’havia de disputar el duel, i per això la Federació Andorrana de Rugbi va demanar que no es disputés el matx de l’Europeu en categoria Conference. Després de la petició de la FAR, l’organisme que regula el rugbi europeu va accedir a suspendre el partit per motius de seguretat i haurà de decidir què acaba passant amb el marcador. Amb aquesta suspensió, el proper duel dels isards serà el 4 d’abril a casa contra Malta.