ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig acaba 11è al supergegant dels Jocs
L'esquiador ha comès algunes errades que l'han deixat a tres segons del millor temps
Roger Puig ha finalitzat en 11a posició a la seva segona cursa als Jocs Paralímpics d'hivern de Milà i Cortina d'Ampezzo, el supergegant. El paraesquiador arrencava amb el dorsal 9 de la seva categoria, però ha comès algunes errades que l'han fet acabar amb un temps d'1'15"11, a 2"99 del millor registre. Puig ha passat pel primer parcial amb el vuitè crono, i ha anat baixant fins a creuar la meta l'11è.
Demà tindrà una nova oportunitat amb la disputa de la combinada alpina que té una mànega de supergegant i una d'eslàlom.