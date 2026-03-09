FUTBOL

L’ensopegada de l’Inter estreny la lluita pel títol

El líder perd i la UE Santa Coloma ho desaprofita amb un empat

L’Inter Escaldes va perdre davant de l’FC Santa Coloma.

L’Inter Escaldes va perdre davant de l’FC Santa Coloma.FAF / X. MIRÓ

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La Lliga Multisegur Assegurances encara la recta final de la competició amb tot per decidir després de la derrota de l’Inter Escaldes davant de l’FC Santa Coloma per 3-2. El líder va caure en un partit boig en què va avançar-se amb un gol d’un Juan Cámara que va ser expulsat abans del descans, però el que va acabar valent va ser el 3-2 que va fer Sascha Andreu al temps afegit per endur-se els tres punts i seguir somiant amb l’opció d’anar a Europa. I encara sort per als escaldencs, que van poder minimitzar danys, ja que el seu màxim perseguidor, la UE Santa Coloma va desaprofitar l’opció d’igualar-los a punts després de no passar de l’empat sense gols davant de l’Atlètic Escaldes. Així doncs, l’Inter, amb un partit menys, manté els dos punts de marge respecte a la UE Santa Coloma, mentre que l’FC Santa Coloma, ja més allunyat, està a set punts del líder quan falten sis jornades.

Etiquetes:

L’Esperança suma el primer triomf de la temporada

Pel que fa a la resta de partits, el Ranger’s va recuperar el camí de la victòria amb un gol de penal de Prieto al temps afegit que va suposar l’1-2 davant de l’FC Ordino, mentre que l’Esperança va aconseguir la primera victòria de la temporada després de 19 partits amb la golejada per 4-1 davant del Carroi.

tracking