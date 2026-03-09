FUTBOL
L’ensopegada de l’Inter estreny la lluita pel títol
El líder perd i la UE Santa Coloma ho desaprofita amb un empat
La Lliga Multisegur Assegurances encara la recta final de la competició amb tot per decidir després de la derrota de l’Inter Escaldes davant de l’FC Santa Coloma per 3-2. El líder va caure en un partit boig en què va avançar-se amb un gol d’un Juan Cámara que va ser expulsat abans del descans, però el que va acabar valent va ser el 3-2 que va fer Sascha Andreu al temps afegit per endur-se els tres punts i seguir somiant amb l’opció d’anar a Europa. I encara sort per als escaldencs, que van poder minimitzar danys, ja que el seu màxim perseguidor, la UE Santa Coloma va desaprofitar l’opció d’igualar-los a punts després de no passar de l’empat sense gols davant de l’Atlètic Escaldes. Així doncs, l’Inter, amb un partit menys, manté els dos punts de marge respecte a la UE Santa Coloma, mentre que l’FC Santa Coloma, ja més allunyat, està a set punts del líder quan falten sis jornades.
L’Esperança suma el primer triomf de la temporada
Pel que fa a la resta de partits, el Ranger’s va recuperar el camí de la victòria amb un gol de penal de Prieto al temps afegit que va suposar l’1-2 davant de l’FC Ordino, mentre que l’Esperança va aconseguir la primera victòria de la temporada després de 19 partits amb la golejada per 4-1 davant del Carroi.