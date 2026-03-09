Natació
La FAN posa el focus en els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028
La federació i Andbank renoven el conveni de col·laboració
La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha presentat les principals línies esportives per al 2026 amb la mirada posada en el cicle internacional que ha de portar l’equip nacional fins als Jocs dels Petits Estats de Mònaco 2027 i, a més llarg termini, als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En aquest sentit, el president Joan Clotet ha remarcat que la federació ja compta amb diversos nedadors immersos en aquest procés. “Tenim dos nedadors que ara mateix estan treballant de valent: un que té una beca de solidaritat olímpica a través del COA [Kevin Teixeira] i un altre que la que té a través de World Aquatics [Biel Cuen]. Per tant, hi ha cinc nedadors [els dos citats més Bernat Lomero, Tomàs Lomero i Patrick Pelegrina] que ara mateix que intentaran lluitar per aconseguir la mínima”, ha destacat.
El director tècnic, Alfonso Maltrana, també ha avançat que el calendari internacional inclourà cites com la Copa Comen, l’Europeu júnior i el Campionat d’Europa absolut, competicions que han de servir per continuar preparant aquest camí cap als grans objectius del cicle olímpic. Durant l’acte també s’ha anunciat el rellançament de l’Open d’Andbank, que es disputarà l’1 de maig amb la participació de més de 20 clubs i el bon moment dels Màsters. La jornada s’ha tancat amb la renovació del conveni de patrocini entre la FAN i Andbank, una col·laboració que s’allarga des de fa gairebé una dècada i que Clotet ha qualificat de “clau per al creixement de la natació al país”.