PIRAGÜISME
Doria queda fora del podi en caiac cros a la Seu d’Urgell
Mònica Doria va finalitzar fora del podi al caiac cros que va tancar el primer cap de setmana de la Pyrénées Cup. Després de ser tercera i quarta a la jornada de dissabte en canoa i caiac, la palista va quedar ahir fora de les finals a la Seu d’Urgell. Doria havia fet el quart temps a la classificatòria i va passar les primeres sèries, però va quedar fora en ser tercera a la seva semifinal. La Pyrnénées cup es trasllada a Pau aquesta setmana.